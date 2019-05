Bremer Bürgerschaftswahl 2019 : Landtagswahl in Bremen 2019: Wann kommt die erste Hochrechnung?

Hier erfahren Sie, wann die ersten Hochrechnungen zur Bremer Landtagswahl 2019 erscheinen.

von Lorena Dreusicke und Christian Ströhl

26. Mai 2019, 17:46 Uhr

Bremen | Mit Spannung wird auch der Ausgang der Bürgerschaftswahl in Bremen erwartet. Im kleinsten deutschen Bundesland musste die seit mehr als 70 Jahren allein oder in Koalitionen regierende SPD nach Umfragen mit starken Stimmverlusten rechnen. Die oppositionelle CDU konnte dort auf einen Regierungswechsel hoffen.

Insgesamt sind rund 482.000 Bürger im Land Bremen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bis 16 Uhr bei 46,9 Prozent (2015: 35,5 Prozent) und damit deutlich höher als vor vier Jahren, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2015 bei 50,2 Prozent.

Parallel zur Landtagswahl entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung des Europaparlaments, wählen ihre Ortsbeiräte und stimmen in einem Bürgerentscheid über die Bebauung der alten Pferderennbahn ab.

Landtagswahl in Bremen 2019: Wann kommen erste Ergebnisse?

Die Meinungsforschungsinstitute von ARD/ZDF werden um 18 Uhr eine erste Prognose zur Bremen-Wahl veröffentlichen. In jüngsten Umfragen lag die CDU vor der in Bremen in einer Koalition mit den Grünen regierenden SPD:

Bremer Bürgerschaftswahl 2019: Wie ist die Sitzverteilung bisher?



Aus den Ergebnissen der Landtagswahlen 2015 in Bremen ergab sich folgende Sitzverteilung in der Bremer Bürgerschaft: