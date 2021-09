Kommunalwahlen : Laschet: CDU-Sieg bei Niedersachsen-Wahl gibt Rückenwind

Die Kommunalwahl in Niedersachsen war ein Stimmungstest vor der Bundestagswahl. CDU und SPD lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Union knapp gewann. Armin Lachet zeigt sich zufrieden.

Berlin | Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sieht im Erfolg der CDU bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen trotz anhaltend schlechter Umfragewerte Rückenwind für den Schlussspurt im Bundestagswahlkampf. Die CDU sei in Niedersachsen stärkste politische Kraft geworden, daran „kann man erkennen: Umfragen sind Umfragen. Am Ende entscheiden die Wähler“, sagte ...

