Nordrhein-Westfalen : Laschet macht Vorschlag für Ministerpräsidenten-Nachfolge

Dass Armin Laschets politische Karriere in Nordrhein-Westfalen vorerst vorbei ist, steht fest. Heute will der Noch-Ministerpräsident des Bundeslands nun einen möglichen Nachfolger vorschlagen.

Rheine | Armin Laschet will in einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands an diesem Dienstagabend einen Personalvorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten und den Landesparteivorsitz unterbreiten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe „ohne Rückfahrkarte“ nach Berlin - auch...

