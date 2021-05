Interview : Lehrerpräsident: Jetzt zurück in Präsenzunterricht

Foto: Alexander Pohl / www.AlexanderPo via www.imago-images.de

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, fordert die Rückkehr zum Präsenzunterricht noch vor den Ferien, wo die Inzidenz es zulässt. Es gehe um Bildungschancen für Kinder.

Berlin | Die Inzidenz fällt bundesweit unter 50, auch in vielen Landkreisen. Warum kehren Schulen nicht flächendeckend zum Präsenzunterricht zurück? Die Schulöffnungen sind ja gekoppelt an die Inzidenzen in der jeweiligen Region. Unter 165 muss man keinen kompletten Distanzunterricht mehr machen. Und man könnte vom Wechselunterricht auf kompletten Präsenzun...

