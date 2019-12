Unterhauswahlen in Großbritannien : Corbyn vor TV-Duell unter Druck – Kann taktisches Wählen den Brexit verhindern?

Der geplante Brexit ist wichtigstes Thema im Wahlkampf. Johnson will mit den Tories das Land mit seinem neu verhandelten Austrittsabkommen zum 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union führen. Dafür braucht er eine stabile Mehrheit. Seine Vorgängerin Theresa May war mit ihrem Deal drei Mal im Parlament gescheitert.

Labour-Chef Corbyn will dagegen den Austritt noch einmal verschieben und innerhalb von drei Monaten ein neues Abkommen mit Brüssel verhandeln. Ihm schwebt ein Brexit mit sehr enger Bindung an die EU vor. Seinen Deal will er den Briten in einem Referendum zur Abstimmung vorlegen. Die Alternative wäre ein Verbleib in der Staatengemeinschaft. Corbyn selbst will dabei neutral bleiben.

Die Scottish National Party (SNP) will, dass Großbritannien in der EU bleibt. Sie fordert ein zweites Referendum über einen EU-Austritt und fordert, dass der Brexit andernfalls abgesagt wird. Sollte das auch nicht passieren, visieren die Schotten eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich an.

Die Democratic Unionist Party (DUP) in Nordirland unterstützte bei der vergangenen Wahl noch die Torys, doch Johnsons Brexit-Deal sei nachbesserungswürdig, meinen sie nun.

Briten, die den Brexit ablehnen, rufen dazu auf, taktisch zu wählen: Auch Anhänger der proeuropäischen Liberal Democrats, Greens, Plaid Cymru und The Independent Group for Change sollten lieber Labour ihre Stimme geben, um die Brexit-Pläne der Torys zu durchkreuzen.

Taktisch hat auch die rechtskonservative Brexit-Party agiert: Sie zog ihre Wahlkreiskandidaten zurück, um der Tory-Partei keine Konkurrenz zu machen. Die Brexit-Hardliner befürworten einen EU-Austritt ohne Deal.