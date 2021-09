Pandemie : Letzte Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben

Anderthalb Jahre nach der Einführung der ersten Corona-Maßnahmen verabschiedet sich Dänemark von den letzten Beschränkungen. Einer der Schlüssel zum Erfolg: die fortgeschrittene Digitalisierung.

Kopenhagen | In Dänemark sind die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Seit Freitag muss man auch bei bestimmten Großveranstaltungen mit mehr als 2000 Zuschauern wie Spielen in der obersten dänischen Fußballliga keinen Corona-Pass mehr vorzeigen. Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist, e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.