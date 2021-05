Kaum Rückenwind : Lieber ohne Laschet: Wie ein CDU-Mann in Sachsen-Anhalt gegen die AfD kämpft

CDU und AfD sind in Sachsen-Anhalt kurz vor der Landtagswahl fast gleich stark. Wie konnte das passieren?

von Rena Lehmann

25. Mai 2021, 22:00 Uhr

Magdeburg | Das Problem der CDU im Osten begegnet Markus Kurze an diesem Tag im Mai in der Fußgängerzone seiner Kleinstadt namens Burg. Drei Rentnerinnen halten den CDU-Landtagsabgeordneten an, weil sie etwas loszuwerden haben. Sie kommen gleich zur Sache: Ausländer würden hier alle Geschäfte übernehmen. Es reihten sich Kebab-Laden, Barber-Shops und Shisha-Bars aneinander. „Das ist nicht mehr meine Stadt“, sagt die eine. Die andere schäumt. „Die Asylanten, das ist alles Dreckspack, von den Kindern bis zu den Erwachsenen.“ Sie macht keinen Hehl daraus, wen sie bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni wählen wird. Ihn, Markus Kurze, den CDU-Direktkandidaten, jedenfalls nicht.

Der 50-Jährige wirkt nicht, als höre er solche Sätze zum ersten Mal. Er hört den Frauen zu. Dann sagt er, dass doch bald das große Wohnprojekt im Viertel kommen werde. Für 70 Familien. „Das bringt Kaufkraft in die Stadt.“ Es werde besser werden.

Hier im Nahkampf mit dem Wähler ist Berlin weit weg. Kurze empfindet das auch politisch so. Zu oft hätte seine Partei in der Hauptstadt in den vergangenen Jahre Dinge beschlossen, „die hier kein Mensch versteht“. „Raumschiff Berlin“ nennt er diesen Zustand. Die Flüchtlingskrise hätte viel Vertrauen in Politik gekostet und wirke nach. Aus humanitären Gründen helfen, das sei ja ok. Aber Monate lang Menschen ohne Überprüfung ins Land lassen?

"So klappt Integration nicht", meint Markus Kurze

Unweit der Fußgängerzone von Burg steht ein großer Wohnblock, Modell unattraktive Hochhaussiedlung. „Hier wurden alle Asylbewerber untergebracht. Statt die Familien einzeln in die Dörfer zu verteilen, wohnen hier alle zusammen. So klappt Integration nicht. So entstehen Parallelgesellschaften“, meint er. Kurze verurteilt hier keinen für seine Haltung. Eine der drei Rentnerinnen sei früher einmal im Vorstand der SPD in der Stadt gewesen. Dass sie nun so spricht, das wundert ihn schon.

Der 50-Jährige bleibt auf seinem Rundgang durch Burg kurz stehen. „Es fehlt an konsequentem Handeln.“ Die CDU in Berlin würde Dinge sagen und beschließen, dann aber klafften vor Ort Ankündigung und Wirklichkeit auseinander. Es hieße immer, wer keinen Anspruch auf Asyl habe, würde konsequent abgeschoben. Aber das würde nicht passieren. Es hieße immer, wer als Asylbewerber Straftaten begehe, würde abgeschoben oder in Abschiebhaft kommen. Aber das geschehe nicht. „Das macht den Leuten Angst.“ Er fügt hinzu: „Und das ist ja auch verständlich.“

Foto: Rena Lehmann

In der Corona-Pandemie sei es dann weitergegangen mit der Inkonsequenz. Jeden Tag neue Beschlüsse aus Berlin. Es sollten Impfungen kommen und Tests. Beides kam erst nicht, dann nach und nach. Für seinen Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt spürt Kurze jedenfalls keinen Rückenwind aus der Bundesregierung oder seiner Bundes-CDU. Er muss es hier allein schaffen. „Markus Kurze. Unser Mann im Landtag“ steht auf seinem Wahlplakat, das hier und da zwischen denen der AfD aufblitzt. Die rechte Partei hat hier in Burg kaum eine Laterne ausgelassen.

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD

Es läuft in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl am 6. Juni auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD hinaus. In der letzten Umfrage Ende April lag die Union bei 26, die AfD bei 24 Prozent. Ministerpräsident Reiner Haseloff hat dafür eine Erklärung, die sich ähnlich anhört wie die von Kurze in Burg. „Es gab Zeiten in der Pandemie, als es gut lief, da lag die CDU 15 Prozentpunkte vor der AfD. Jetzt wächst die Frustration über weitere Corona-Maßnahmen“, sagte der Landesvater Mitte Mai der "FAZ". Die Bundesnotbremse habe der AfD einen Schub gebracht.

Die Landtagswahl in dem ostdeutschen Land mit 2,2 Millionen Einwohnern wäre unter anderen Umständen bundesweit wohl von untergeordnetem Interesse. Doch jetzt wird sie auch zur ersten Bewährungsprobe für Kanzlerkandidat Armin Laschet. Ein Wahlsieg der AfD kurz vor der Bundestagswahl wäre hier für den neuen CDU-Chef, gelinde gesagt, ein schlechtes Signal. Aber er ist hier nicht einmal als helfender Wahlkämpfer gefragt. Hier fanden sie es gut, dass Friedrich Merz kürzlich mal für einen gemeinsamen Termin mit Haseloff vorbeischaute. Und Markus Söder soll unbedingt kommen. Aber Laschet?

„Mit so einer rheinischen Frohnatur können die Leute hier wenig anfangen“, sagt Kurze. „Hier wollen die Leute Ergebnisse sehen.“ Die Menschen wünschten sich vor allem Klarheit in der Sprache. Sie würden deshalb lieber Merz zuhören oder Söder, der in der ganzen Corona-Pandemie bei seiner Linie geblieben sei. „Macher-Typen“ nennt Kurze die beiden. Manchmal zweifelten die Leute hier an der Demokratie mit ihren langen Debatten und ihren Kompromissen am Ende. „Demokratie ist ja alles andere als einfach“, meint Kurze selbst.

Nach Mauerfall und Wiedervereinigung hätten hier 60 Prozent der Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Für viele sei es ein langer Weg gewesen, ihren Platz und Wohlstand zu finden im neuen System. „Sie haben einfach Angst, all das jetzt durch die Krise wieder zu verlieren.“

Ein Ehrenplatz für Helmut Kohl

Kurze kann das verstehen. Er kann hier in Burg alles verstehen, weil er hier aufgewachsen ist und jeden Stein kennt. Wenn der gelernte Grundschullehrer, der die Stadtgeschichte zu seinem Hobby gemacht und das Stadtmuseum mit aufgebaut hat, durch sein Städtchen läuft, erzählt er zu jedem Gebäude eine Geschichte. Es reiht sich eine herausgeputzte frühere Fabrikantenvilla an die nächste. Es geht vorbei an neuen Spielplätzen, aufwendigen Parkanlagen, durch die hübsch restaurierte Fußgängerzone. Die Landesgartenschau 2018 habe der Stadt nochmal einen richtigen Schub gegeben. Viele Fahrrad-Touristen, die die Elbe lang fahren, machten jetzt in Burg Station. Eigentlich. Wenn wegen der Corona-Maßnahmen nicht gerade das meiste geschlossen wäre.

Ganz in der Nähe des Bahnhofs zeigt der Christdemokrat auf einen Platz, der den Namen „Dr. Helmut Kohl“ trägt. Dafür hat Kurze sich persönlich eingesetzt, wie er sagt. „Bei Kohl wusste man, woran man ist. Angela Merkel hat freiwillig Positionen aufgegeben, um irgendwie modern dazustehen.“ Der Klimaschutz sei auch so ein Beispiel. „Wir können doch nicht allein die Welt retten. Wenn wir bei uns alle Atomkraftwerke abschalten und dann Atomstrom aus Polen und Frankreich holen - das versteht doch kein Mensch. Und das kommt in Ostdeutschland nicht gut an.“

"Es gibt sie heute wirklich, die blühenden Landschaften"

Er hat sich 1994 entschieden, Mitglied der CDU zu werden, obwohl er auch die SPD zunächst in Erwägung zog. „Aber die waren mir am Ende in der Frage der Wiedervereinigung zu schwammig. Die CDU war die einzige Partei, die sie nie aufgegeben hat und die es am Ende auch ermöglicht hat“, sagt er. Helmut Kohl hat deshalb aus seiner Sicht die prominente Erwähnung im Ortsbild verdient. „Ich mag es nicht, wenn man sich über seinen Begriff der ,blühenden Landschaften‘ lustig macht. Denn am Ende hat Kohl ja recht behalten. Es gibt sie heute wirklich.“ Wenn er durch Burg läuft, sieht er sie an jeder Ecke.

Kurze sitzt jetzt in seinem Wahlkreisbüro in einem Fachwerkhaus, 1. Stock. In dem kleinen Raum mit niedriger Decke stapeln sich die Wahlkampf-Utensilien. Orange Taschen, gefüllt mit einer aufwendigen Broschüre, „Drahtseilakt“ der Titel. Es ist die Bilanz der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt der vergangenen fünf Jahre. Wegen der Pandemie ist bislang kaum direkter Wahlkampf möglich. Es fehlt deshalb auch das Gefühl dafür, wie es ausgehen wird.

Foto: AFP

Haseloff hatte 2016 aus der Not die bundesweit erste Kenia-Koalition mit der SPD und den Grünen geschmiedet. Diesmal könnte es noch schwieriger werden, eine „Koalition der Mitte“, wie sie das Bündnis hier nennen, zu bilden. Mit der SPD käme man schon klar, aber die Grünen stünden weiter links als anderswo. Im Herbst vergangenen Jahres wäre „Kenia“ in Sachsen-Anhalt fast zerbrochen, weil die CDU sich gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags stemmte und einige aus ihren Reihen damit liebäugelten, in der Frage mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Haseloff entließ in dem Streit seinen Innenminister und damals noch möglichen Nachfolger, Holger Stahlknecht, der eine Minderheitsregierung der CDU - unter Duldung der AfD - ins Spiel gebracht hatte.

Kurze stand damals als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion quasi im Auge des Orkans. „Wir hatten die Beitragsstabilität im Koalitionsvertrag vereinbart. Wie hätten wir der Erhöhung da zustimmen sollen?“ Den Bruch der ungewöhnlichen Koalition konnte Haseloff damals gerade noch verhindern. Sachsen-Anhalt stimmte über die Rundfunkgebühr einfach nicht ab - und sorgte damit dafür, dass die Erhöhung erstmal nicht in Kraft trat. Ein Erfolg, wie Kurze meint.

„Wir müssen schon noch konservativ sein dürfen“, sagt er.

Konservativ sein, das heißt für ihn auch Wort halten. „Das Bewährte bewahren und das Moderne integrieren“. „Stabilitätsanker sein“. Gute Schulen und Kitas hinstellen, die Stadt sanieren, für Denkmalschutz und gute Arbeitsplätze sorgen. „Das ist hier unsere Handschrift“, meint er. Und es ist sein Rezept gegen die AfD. „Die machen ,nüscht‘. Außer dass sie alles ablehnen“, sagt Kurze.

Droht in Sachsen-Anhalt ein zweites Thüringen?

Aus dem „Raumschiff Berlin“ gab es erst kürzlich eine klare Ansage in Sachen AfD. Laschet hat als eine seiner ersten Amtshandlungen als Kanzlerkandidat klar gemacht, dass es keinerlei Zusammenarbeit geben darf, nirgends. Auch Ministerpräsident Haseloff steht hinter diesem Kurs. Ein zweites Thüringen, über das Laschets Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer stolperte, dürfte in Sachsen-Anhalt also nicht drohen. Aber irgendwie muss man ja noch eine Regierung bilden.

Kurze hofft, dass nach der Wahl vielleicht eine Dreier-Koalition mit SPD und FDP statt den Grünen möglich ist.Es werde schon noch gehen - ohne die AfD. „Aber man muss sich hier schon künftig überlegen, wie man mit einem Viertel der Wähler umgeht, die ihr Kreuz dort machen.“ Vorerst heißt seine Antwort: konsequente Politik, mit wem auch immer das außer AfD und Linken noch möglich ist.