Corona-Einschränkungen : Lockerungen für Geimpfte: MV und weitere Bundesländer preschen vor

Menschen mit vollem Corona-Impfschutz will der Bund bald Erleichterungen gönnen. Diese Länder lockern aber schon jetzt.

Hamburg | Am Montag hat die Bundesregierung Corona-Lockerungen für Geimpfte ins Spiel gebracht. Ein Beschluss ist derzeit in Arbeit. Einige Bundesländer sind nun vorgeprescht und haben bereits Beschränkungen aufgehoben. Das sorgt für Streit. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) begrüßte das Vorgehen der Länder am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin"...

