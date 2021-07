Fridays for Future : Luisa Neubauer kritisiert Ignoranz bei Klimapolitik

Selbst die Hochwasserkatastrophe habe nicht ausgereicht, der Politik die Augen zu öffnen, beklagt Fridays for Future. Gefordert seien nun konkrete Taten, fordert die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer.

Hamburg | Die Klimabewegung Fridays for Future hat der deutschen Politik mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe eine anhaltende Ignoranz in der Klimapolitik vorgeworfen. „Die Klimakrise ist hier, es ist unübersehbar“, sagte die führende deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer am Freitag in Hamburg kurz vor der geplanten Demo. Die Politikerinnen und Politik...

