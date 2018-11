Meiler nahe deutscher Grenze : Macron: Atomkraftwerk in Fessenheim soll ab Sommer 2020 vom Netz

Der Schließungstermin für das Atomkraftwerk im französischen Fessenheim steht fest.

von Lorena Dreusicke und dpa

27. November 2018, 11:35 Uhr

Paris | Das Aus stand schon fest, nun gibt es einen Termin: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verkündete, dass das Atomkraftwerk Fessenheim noch in seiner Amtszeit – bis Sommer 2020 – geschlossen werden soll. Macron hat am Dienstag einen Zehnjahres-Plan zur Energiewende in Frankreich vorgestellt.

Demnach will Macron bis 2030 insgesamt 14 Reaktoren stilllegen lassen. Doch er betonte auch, den Anteil der Atomkraftwerke zu reduzieren, bedeute nicht, diese Art der Stromerzeugung vollständig aufzugeben.

Das pannenanfällige Atomkraftwerk unweit der deutschen Grenze, nahe Freiburg, ist das älteste aktive in Frankreich und gilt Kritikern seit Jahrzehnten als Sicherheitsrisiko. Ursprünglich hatte das 40 Jahre alte Kraftwerk bereits früher vom Netz gehen sollen. Macrons Amtsvorgänger François Hollande hatte eine Schließung 2016 in Aussicht gestellt. Die staatliche französische Atomaufsicht hatte sich auf das Abschalten des AKW in Fessenheim bis 2022 vorbereitet. Deutschland fordert die Abschaltung der Fessenheimer Reaktoren seit Jahren.