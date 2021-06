Nach Rücktrittsforderungen : Jens Spahn kritisiert SPD: „Da, wo ich herkomme, sagt man Entschuldigung“

Waren Masken, die an soziale Einrichtungen gehen sollten, unsicher? Diese Frage wird in immer schärferem Tonfall diskutiert. Jens Spahn greift den Koalitionspartner an.

Berlin | Der Streit zwischen Union und SPD um angeblich weniger geprüfte Corona-Schutzmasken wird zusehends zur Belastung für die schwarz-rote Koalition. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wehrte sich am Dienstagmorgen im ARD-Morgenmagazin gegen die Vorwürfe des Koalitionspartners. "Das ist unter Partnern jedenfalls - und das sind ja Koalitionspartner - s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.