Russland : Menschenrechtler beklagen Überfall - Vorwürfe gegen Polizei

Eine Menschenrechtsorganisation zeigt in Moskau einen Stalin-kritischen Film, ihr Büro wird überfallen. Die Betroffenen berichten von einem merkwürdigen Verhalten der Polizei.

Moskau | Die Menschenrechtsorganisation Memorial hat einen Überfall auf ihr Büro in Moskau beklagt und der russischen Polizei Untätigkeit vorgeworfen. Während einer Filmvorführung am Donnerstagabend hätten bis zu 25 Menschen den Saal gestürmt und Beleidigungen gerufen, teilte Memorial am Freitag mit. Unabhängige Medien berichteten, dass die Aktion vom kreml...

