27 Millionen Auffrischungen : Merkel fordert deutlich mehr Tempo bei Booster-Impfungen

Mit jeder Menge Auffrischimpfungen will Angela Merkel die vierte Corona-Welle abdämpfen. Bis zu 27 Millionen Booster-Impfungen sollen in den kommenden Wochen durchgeführt werden, so der Plan der Kanzlerin.

Berlin | Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der Corona-Krise mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Nach Teilnehmerangaben nannte Merkel bei den Bund-Länder-Beratungen als Ziel ein zeitnahes Angebot für 27 Millionen Impfungen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr. Booster-Impfungs-Turbo bis Weihnachten? ...

