Kommentar : Messerattacke in Würzburg: Rief der Täter „Allahu akbar“ ohne Grund?

War die Messerattacke in Würzburg islamistischer Terror, der Amoklauf eines Geisteskranken oder beides? Die Reaktionen auf das Blutbad zeigen: Angela Merkels Kurs in der Flüchtlingskrise 2015 spaltet das Land noch immer.

Osnabrück | Drei getötete Frauen, sechs Schwerstverletzte: Innerhalb weniger Minuten richtete der Asylbewerber aus Somalia in Würzburgs Innenstadt ein Blutbad an – mit einem Messer, das er sich unmittelbar zuvor aus der Haushaltswarenabteilung eines Kaufhauses genommen hatte. Da werden Erinnerungen an einen Angriff vor knapp fünf Jahren wach, als ein afghanischer...

