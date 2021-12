Bund-Länder-Runde tagt : Ministerpräsidenten diskutieren über Impfpflicht und Corona-Hetze im Netz

Bei der Bund-Länder-Runde mit Neukanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten wird unter anderem über die Impfpflicht und Corona-Hetze im Netz diskutiert. Welche Regelungen bald beschlossen werden könnten.

Berlin | Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder haben am Donnerstag erstmals mit Olaf Scholz (SPD) in dessen neuer Funktion als Bundeskanzler Beratungen aufgenommen. In der Video-Konferenz ging es dabei unter anderem um die geplante Impfpflicht und Maßnahmen gegen Corona-Hetze im Netz. Zum Thema: Kommentar: Corona-Impfpflicht ja oder nein? Es b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.