Covid-Vakzin : Moderna beantragt EU-Zulassung für Corona-Impfstoff für Kinder

Der US-Hersteller Moderna hat eigenen Angaben zufolge bei der Europäischen Arzneimittelagentur Ema die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren beantragt.

New York | Moderna will sein Corona-Vakzin auch Kindern unter zwölf verabreichen. Unterlagen für eine entsprechende Erweiterung der bedingten Marktzulassung seien eingereicht worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bislang gibt es in Europa noch keinen zugelassenen Impfstoff für Unter-12-Jährige. Wie ist die Studienlage zu Moderna? Die Moderna-Date...

