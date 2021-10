Professor Bülent Ucar : Muezzin-Ruf: Osnabrücker Institutsleiter Ucar nennt Kölner Erlaubnis „überfällig“

Der Leiter des Osnabrücker Islaminstituts Bülent Ucar bezeichnete die Möglichkeit für Kölner Moscheen, künftig zum Freitagsgebet rufen zu dürfen, als „überfällig“.

von Stefanie Witte

11. Oktober 2021, 14:36 Uhr

Osnabrück | Unserer Redaktion sagte Ucar: „Bislang hat man den Islam in Deutschland eher verdrängt – in Hinterhofmoscheen und Wohngebiete.“ Ucar erklärte: „Der Muezzinruf am Freitag macht die religiöse Pluralisierung in Deutschland sichtbar. Einer Stadt wie Köln tut das gut. Andere Städte praktizieren es ja auch bereits.“ Der Professor für islamische Theologie fügte hinzu: „In Istanbul läuten die Kirchenglocken täglich.“ Ucar schloss allerdings mit dem Hinweis: „Ich würde empfehlen, es ohne Lautsprecher zu machen und bei einem Ruf am Freitag zu belassen, um die Nachbarschaft nicht allzu sehr zu stören.“

