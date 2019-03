Debatte über christliche Werte : Muslim als CDU-Bundeskanzler? Wirbel um Brinkhaus-Aussage

Der Vorstoß des Unions-Fraktionsvorsitzenden sorgt für heftigen Widerspruch in der CDU.

07. März 2019, 08:59 Uhr

Berlin | Mit Fassungslosigkeit reagierte Vincent Kokert, CDU-Chef in Mecklenburg-Vorpommern, auf den Brinkhaus-Vorstoß. Kokert sagte der "Bild"-Zeitung: "Beim besten Willen, ich kann nicht glauben, dass Ralph Brinkhaus das gesagt hat – nein, das glaube ich nicht!" Ähnlich reagierte der konservative CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Amthor sagte der Zeitung: "Ich habe gestaunt."



CDU-Bundesvorstand Elisabeth Motschmann sagte "Bild": "Wir verunsichern unsere Stammwähler mit dieser Diskussion. Angela Merkel und AKK sind erfolgreiche Spitzenfrauen der CDU. Wozu die Debatte über einen muslimischen Mann als Kanzler?" Anders als Brinkhaus sage, unterschieden sich die Werte des Islam sehr wohl von deutschen Werten, so in Fragen der Gleichberechtigung von Mann und Frau.

"Wer für die Union als Kanzler antritt, muss nicht christlich sein"

Alarmiert regierte auch Innenexperte Christoph de Vries (CDU). Der Berichterstatter für Kirchen, Religionsgemeinschaften, jüdisches Leben und die Islamkonferenz in der Unions-Fraktion, sagte: "Wer für die Union als Kanzler antritt, muss nicht christlich sein, aber christdemokratische Werte vertreten und sich Deutschland zugehörig fühlen." Viele Menschen mit ausländischen Wurzeln in der CDU und im ganzen Land erfüllten diese Voraussetzungen längst. "Dies gilt in gleichem Maße leider nicht für einen größeren Teil der Muslime, die einem religiösen Fundamentalismus nacheifern und sich ausländischen Staatschefs verbunden fühlen."

Brinkhaus hatte in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur "Idea" auf die Frage, ob ein Muslim im Jahr 2030 für die CDU Bundeskanzler werden könne, mit dem Satz geantwortet: "Warum nicht, wenn er ein guter Politiker ist und er unsere Werte und politischen Ansichten vertritt."

"Auch ein Hindu oder Atheist könnte für die CDU Bundeskanzler werden"

Die NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) sprang Brinkhaus bei: "Ralf Brinkhaus hat mit seiner Antwort lediglich klargestellt, dass bei uns in der CDU niemand aufgrund seines Glaubens benachteiligt wird, solange er unsere Werte und politischen Ansichten vertritt." Etwas anderes zu vertreten, passe weder in eine Volkspartei noch in eine Partei, die die eigene Verfassung ernst nehme.

Auch Schleswig-Holsteins CDU-Bildungsministerin Karin Prien unterstützte den Vorstoß gegenüber "Bild": "Selbstverständlich könnte auch ein muslimischer Christdemokrat, ein Hindu oder ein Atheist für die CDU Bundeskanzler werden", sagte Prien.