Neues Regierungsbündnis : Nach 271 Tagen: Koalition in Den Haag praktisch perfekt

Gut neun Monate wurde über ein neues Regierungsbündnis verhandelt - ein Rekord in den Niederlanden. Jetzt legen vier Parteien ihren Koalitionsvertrag vor. Doch Jubelstimmung kommt keine auf.

Den Haag | In den Niederlanden ist nach den längsten Koalitionsverhandlungen der Landesgeschichte das neue Regierungsbündnis so gut wie perfekt. Nach fast neun Monaten schlossen die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, die linksliberale D66, die christdemokratische CDA und die ChristenUnie am Montagabend in Den Haag ihre Verhandlungen a...

