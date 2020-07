Neue Straßenverkehrsordnung : Nach Formfehler bei StVO: Bekommen Raser Führerscheine zurück?

In manchen Bundesländern werden eingezogene Führerscheine schon zurückgegeben. Harsche Kritik kommt aus der Opposition.

von dpa

14. Juli 2020, 10:41 Uhr

Berlin | Angesichts des Formfehlers bei den härteren Strafen über Fahrverbote für Raser wollen nun alle Länder rechtlich prüfen, ob bereits eingezogene Führerscheine bald zurückgegeben werden. Darauf verständigten sich die Länder am Montag nach Beratungen mit dem Bundesverkehrsministerium auf Arbeitsebene, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Länderkreisen erfuhr.

Wegen der Schwere des Eingriffs wollten die Länder eine solche Entscheidung trotz bereits entstandener Rechtskraft einer landesrechtlichen "Billigkeitsprüfung" unterziehen, wenn nach dem alten Bußgeldkatalog kein Fahrverbot verhängt worden wäre, hieß es in den Kreisen. Im Saarland oder in Bayern etwa werden eingezogene Führerscheine bereits zurückgegeben.

Schwebende Verfahren nach altem Bußgeldkatalog entscheiden

Noch schwebende Verfahren wollen die Länderbehörden nach dem alten Bußgeldkatalog entscheiden, wie er vor dem 28. April gültig war. Die Billigkeitsüberprüfung betreffe aber nur die Regeln zu den Fahrverboten.

Die neue Straßenverkehrsordnung sah vor, dass schon dann ein Monat Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Es tauchte dann aber vor kurzem ein Formfehler in der Verordnung auf. Daraufhin setzten alle Länder den neuen Bußgeldkatalog vorerst außer Vollzug.

Harsche Kritik aus der Opposition

Die Grünen im Bundestag haben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgefordert, den Formfehler zu schärferen Strafen für Raser sofort zu korrigieren. Es sei "dreist und unverschämt", dass dies immer noch nicht passiert sei, sagte der Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar der Deutschen Presse-Agentur. "Die verschärften Strafen für Raser sind schließlich kein Selbstzweck, sie sollen Leben retten."

"Der Verkehrsminister erklärt die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern zur Verhandlungsmasse", sagte Gelbhaar. "Er tritt gegenüber dem Bundesrat als Verfassungsorgan in einer Art und Weise auf, die ihn nicht mehr als Teil der Bundesregierung tragbar machen. Die einzig korrekte Lösung ist, den Formfehler kleinlaut zu beheben und die Novelle formal richtig erneut zu verkünden."

"Den Anforderungen an einen modernen Fuß- und Radverkehr nicht gerecht"

Der Grünen-Politiker sagte zudem, auch die neue StVO-Novelle werde den Anforderungen an einen modernen Fuß- und Radverkehr nicht gerecht. "Es fehlen Erleichterungen bei der Einführung von Tempo 30 in Städten und Gemeinden. Totalausfall herrscht bei Verkehrssicherheitszonen, in die nur LKW einfahren dürfen, die einen Abbiegeassistenten haben." Außerdem verhinderten oder behinderten noch immer Bundesregelungen, dass Städte und Kommunen eigene Mobilitätslösungen finden.