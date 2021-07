Nach Überschwemmungen : Hochwasser-Katastrophe: Niedersachsen kündigt finanzielle Hilfe an

Der Wiederaufbau dürfte mehrere Milliarden Euro verschlingen. Das Land Niedersachsen will seinen Beitrag leisten.

Schwerin | Niedersachsen will sich nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz finanziell daran beteiligen, die Schäden zu beseitigen und den betroffenen Kommunen unter die Arme zu greifen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion angekündigt. "Niedersachsen wird selbstverständli...

