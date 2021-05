Beschluss bei Impfgipfel : Bund und Länder wollen Impfungen für Jugendliche ab 7. Juni

Sollte der Biontech-Impfstoff am Freitag für Jugendliche zugelassen werden, soll das Impfen in knapp zwei Wochen starten, kündigt die Bundesregierung nach dem Bund-Länder-Gipfel an.

Berlin | Die Corona-Impfungen von Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren sollen in Deutschland am 7. Juni starten. Sofern die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff von Biontech/Pfizer für die jüngere Altersgruppe zulasse, könnten sich die Jugendlichen ab diesem Tag um einen Impftermin bemühen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donners...

