Militarisierung : Nach Raketentest Nordkoreas: UN-Sicherheitsrat tagt

Nach den jüngsten Raketentests Nordkoreas will der UN-Sicherheitsrat tagen. Experten befürchten seit einiger Zeit wieder eine stärkere Militarisierung des Landes.

New York | Der UN-Sicherheitsrat berät Diplomaten zufolge am Mittwoch über den jüngsten nordkoreanischen Raketentest. Das mächtigste UN-Gremium will demnach am Nachmittag New Yorker Zeit auf Antrag der USA und Großbritanniens hinter verschlossenen Türen zusammenkommen. Zuvor hatte Nordkoreas Militär nach eigenen Angaben zu Testzwecken eine ballistische Rakete...

