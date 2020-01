Die Entwicklungen im Liveticker : Nach Angriff auf Iran-General: Politiker streiten über Bundeswehreinsatz im Irak

Die gezielte Tötung von Ghassem Soleimani durch das US-Militär hat Folgen über die beteiligten Staaten hinaus.

von dpa

04. Januar 2020, 11:55 Uhr

Washington/Teheran | Nach dem tödlichen US-Angriff auf den einflussreichen iranischen Elite-General Kassem Soleimani entsenden die USA tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Freitag, es würden zwischen 3000 und 3500 Soldaten in die Region geschickt. Die Tötung Soleimanis durch einen US-Drohnenangriff hat Sorgen vor einer Gewalteskalation geweckt, der Iran hat Vergeltung angedroht.

