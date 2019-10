Kommentar : Anschlag in Halle: Wie traurig, wie brutal, wie dumm

Nach dem Anschlag von Halle bleibt neben Trauer auch Ratlosigkeit. Was läuft falsch im Kampf gegen Antisemitismus? Warum verfängt er nicht?

von Burkhard Ewert

09. Oktober 2019, 18:33 Uhr

Schwerin | Als der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster vor einigen Jahren warnte, er könne jeden Juden verstehen, der überlege, Deutschland zu verlassen, mochte man das für übertrieben halten. Der NSU, das waren doch kranke Spinner, eine Ausnahme. Und das mit antisemitischen Flüchtlingen werde so schlimm schon nicht werden.

Spätestens seit der Tat von Halle an der Saale muss man das anders sehen. Ein schwer bewaffneter Täter suchte sich Ort und Zeitpunkt für ihren Anschlag sorgfältig aus: Die Synagoge war zur Jom-Kippur-Feier voll besetzt. Die Warnungen vor wachsendem Antisemitismus waren augenscheinlich berechtigt. Schlimmeres verhütete offenbar nur das Sicherheitskonzept der Gemeinde selbst.

Man muss sich schämen, dass jüdisches (wie auch muslimisches) Leben in Deutschland nicht mehr sicher ist – wenn es das jemals war.

Warum? Wieso? Wie kann das sein? Wie traurig, wie brutal ist das, wie dumm.

Ob islamistisch oder rechtsextrem: Gemeinsam ist beiden Seiten, dass Frustrierte ihre kranken Gedanken ausleben und ihre Wut bei einer Gruppe von Menschen abladen, die dafür nichts kann. Wer sich Minderheiten sucht, um sich selbst zu erhöhen, ist erbärmlich. Dafür muss übrigens nicht geschossen werden. Worte können genügen.

Fragen richten sich nach solchen Taten an die Sicherheitskräfte. Nachlässigkeiten der vergangenen Jahre haben den Verdacht erweckt, dass bei ihnen manches besser laufen könnte, womöglich gerade in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zugleich ist festzuhalten, dass die Bilanz wohlmeinender Präventions- und Integrationsprojekte ebenfalls nicht makellos ist. An engagierten Appellen, an Aufklärungsangeboten und auch demonstrativer Verachtung rechten Denkens mangelt es nicht. Wohl aber an der Wirkung. Woran liegt das?

