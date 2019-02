Forsa-Umfrage : Nach kurzem Aufwind: SPD verliert wieder

Die Kurskorrektur der SPD in der Sozialpolitik hat der Partei anscheinend nur kurzzeitig geholfen.

von dpa

25. Februar 2019, 12:45 Uhr

Köln | Der Aufschwung der SPD in den Umfragen scheint schon wieder beendet zu sein. Wie bereits die Forschungsgruppe Wahlen registriert auch das Forsa-Institut ein abermaliges Zurückfallen der Sozialdemokraten. Nach dem am Montag veröffentlichten "Trendbarometer" von RTL und n-tv verliert die Partei gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt und liegt jetzt bei 16 Prozent.

In der Woche zuvor hatte die SPD nach ihrer Kurskorrektur in der Sozialpolitik zwei Prozentpunkte zulegen können. Im ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen war sie zuvor von 16 auf 15 Prozent zurückgefallen, während das Emnid-Institut sie noch stabil bei 19 Prozent gesehen hatte. Die Union gewinnt bei Forsa einen Punkt hinzu und kommt auf 30 Prozent ("Politbarometer": 31/plus 1). Die Grünen verlieren bei Forsa einen Punkt, sind mit 20 Prozent aber stabil zweitstärkste Partei. Die FDP kommt auf 9 (minus 1), die Linke auf 7 (plus eins) Prozent. Die AfD verharrt bei 12 Prozent.