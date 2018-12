Beratungen der Nato-Außenminister : USA setzen Russland 60-Tage-Frist für Abrüstung laut Vertrag

Die Nato-Staaten rufen Russland auf, sofort den Abrüstungsvertrag einzuhalten. Die USA setzen eine zweimonatige Frist.

04. Dezember 2018, 18:18 Uhr

Brüssel | Die USA setzen Russland eine Frist von 60 Tagen, um sich wieder an den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen zu halten. Wenn Russland darauf nicht reagiere, sehen sich die Vereinigten Staaten nach Angaben von US-Außenminister Mike Pompeo vom Dienstag auch nicht mehr an das Abkommen gebunden.

Die Nato-Staaten haben Russland zudem erstmals geschlossen vorgeworfen, mit neuen Marschflugkörpern gegen den INF-Abrüstungsvertrag über atomare Mittelstreckenwaffen zu verstoßen. Man rufe Russland auf, sofort und nachweisbar wieder volle Vertragstreue herzustellen, kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend nach Beratungen der Außenminister in Brüssel an.