Corona-Pandemie : Neue Demos gegen verschärfte Corona-Regeln in Frankreich

Ob Restaurant, Kino oder Bahnreise - in Frankreich gilt an vielen Orten eine neue und verschärfte Nachweispflicht. Das weckt bei vielen Bürgern den Zorn.

Paris | Der Unmut über verschärfte Corona-Regeln hat in Frankreich am fünften Wochenende in Folge wieder viele Menschen auf die Straßen getrieben. Die Behörden rechneten am Samstag mit einer Gesamtzahl von rund 250.000 Demonstranten im ganzen Land und damit mehr als doppelt so vielen wie zu Beginn der Proteste Mitte Juli. Die Wut der Teilnehmer richtet sic...

