Für höheres Impftempo : Neue Impfverordnung gilt: Wer jetzt früher dran ist

Die Neufassung vom Bundesgesundheitsministerium erlaubt mehr Flexibilität bei der Reihenfolge der Impfungen.

Berlin | Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Mittwochabend auf eine erneute Änderung der Impfverordnung geeinigt. Am Donnerstag wurde sie im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie treten rückwirkend zum 8. März in Kraft. Die Beschlüsse sollen das Tempo der Corona-Impfungen beschleunigen. Diese Änderungen gibt es: Altersgrenze für Astra-Ze...

