Ab Mittwoch in Kraft : Frisches Corona-Gesetz: Söder rechnet mit baldiger Änderung

Bundespräsident Steinmeier hat gerade das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel unterschrieben, da prophezeit CSU-Chef Markus Söder schon eine baldige Änderung der Corona-Regeln, die am Mittwoch in Kraft treten sollen.

Berlin | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Infektionsschutzgesetz mit neuen Corona-Regeln unterschrieben. Das teilte das Bundespräsidialamt in Berlin am Montag auf Anfrage mit. Das erst am Donnerstag vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat beschlossene Gesetz muss jetzt noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Am Tag darauf tritt es in...

