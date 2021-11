Pandemie : Neues Infektionsschutzgesetz: Entwurf soll Montag kommen

Bevor die Corona-Notlage am 25. November ausläuft, wollen SPD, Grüne und FDP neue Leitplanken zur Eindämmung der Pandemie beschließen. An diesem Montag soll ein erster Entwurf vorgestellt werden.

Berlin | SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Montag einen Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorstellen. Das kündigte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in der ARD-Sendung „Anne Will“ an. „Das sagen wir morgen im Parlament natürlich und den Fraktionen als erstes“, sagte Göring-Eckardt. Zu Details wollte sich die Grünen-Politik...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.