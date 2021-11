Wien : Neustart der Atomverhandlungen mit dem Iran am 29. November

Lange gab es keine Klarheit darüber, wann die Atomverhandlungen der P5+1 mit dem Iran wieder aufgenommen werden. Nun steht ein Datum fest.

Brüssel/Wien | Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November in Wien fortgesetzt. Das teilte der Europäische Auswärtige Dienst am Mittwochabend mit. Unter Vorsitz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell werden sich hohe Diplomaten aus China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit Vertretern Teherans treffen. Auch Irans Vizeaußenminist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.