Terroranschläge : New York gedenkt mit Schweigeminute des 11. September

Genau 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September haben Menschen in New York im Beisein von US-Präsident Biden eine Schweigeminute gehalten. Auch Überlebende und Angehörige von Opfern waren dabei.

New York City | Im Beisein von US-Präsident Joe Biden hat New York am Samstag an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. Um 8.46 Uhr (Ortszeit) begann eine Schweigeminute an dem Ground Zero genannten Anschlagsort im Süden Manhattans - genau zu der Zeit, an der islamistische Terroristen vor 20 Jahren das erste von vier entführten Flugzeugen i...

