Handel bekämpfen : Anstieg der Waffengewalt: New York ruft „Katastrophennotfall“ aus

In New York sterben mehr Menschen durch Waffengewalt und Verbrechen als an Corona. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo zieht daraus Konsequenzen.

New York | Der US-Bundesstaat New York hat wegen der zunehmenden Gewalt mit Schusswaffen den "Katastrophennotfall" ausgerufen. "Wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, sterben jetzt mehr Menschen an Waffengewalt und Verbrechen als an COVID", erklärte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag (Ortszeit). Unter anderem soll demnach eine Spezialeinheit der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.