Nachweise an der Grenze : Neue Reiseregeln für die Niederlande: Das gilt für Deutsche

Für die Einreise in die Niederlande gelten für Deutsche ab 6. September verschärfte Bedingungen. Das sind die aktuellen Bestimmungen und Regeln im Nachbarland.

Berlin/Amsterdam | Die Einreise in die Niederlande war bisher ohne größere Beschränkungen möglich, nur für die Rückreise nach Deutschland gab es Regeln. Wegen der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland gibt es nun neue Einreiseregeln. Einreise in die Niederlande: Das müssen Sie wissen Einreisende ab zwölf Jahren müssen ab Montag, 6. September, nachweisen, das...

