Reisen mit Coronapass : Niederlande streicht Corona-Regeln: Das gilt ab Samstag für Touristen

In Holland gelten ab Samstag gelockerte Corona-Hygieneregeln. Hier sind die aktuellen Bestimmungen und Regeln für das Nachbarland.

Berlin/Amsterdam | Die Niederlande machen am Samstag einen Schritt Richtung "alter Normalität", wie Premierminister Mark Rutte sagte. Mehrere Corona-Regeln fallen ab 25. September weg. Was Reisende aus Deutschland dennoch beachten müssen. Einreise in die Niederlande: Das müssen Sie wissen Einreisende ab zwölf Jahren müssen weiterhin nachweisen, dass sie geimpft, g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.