Steigende Inzidenzwerte : Niedersachsen plant schnelleres Corona-Aus für Diskos und mehr Spielraum für Gastronomie

Das Land will angesichts steigender Inzidenzwerte seine Corona-Verordnung anpassen. Während es Inzidenztreibern wie Diskos an den Kragen gehen soll, ist für Gastronomiebetriebe und Sport mehr Spielraum vorgesehen.

Schwerin | Angesichts steigender Corona-Inzidenzwerte auch in Niedersachsen plant die Landesregierung, ihre aktuelle Corona-Verordnung bereits Mitte kommender Woche anzupassen. Für Inzidenztreiber wie Diskos sind Verschärfungen vorgesehen, während in anderen Bereichen mehr Spielraum geplant ist. Das hat die Landesregierung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Mit de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.