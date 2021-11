Neue Corona-Verordnung : Niedersachsen: Weihnachtsmarkt-Besuch nur noch mit Maske

In Niedersachsen gilt ab Mittwoch eine neue Corona-Verordnung. Auch für den schulischen Bereich ändert sich einiges.

Hannover | Angesichts steigender Corona-Zahlen verschärft das Land Niedersachsen seine Corona-Verordnung in wesentlichen Teilen ganz erheblich. Das Zusammentreffen vieler Menschen in Innenräumen wird nur noch geimpften und genesenen Menschen gestattet. Bei einer stärkeren Belastung des Gesundheitssystems werden diese zusätzlich einen negativen Test benötigen. In...

