Wichtiges Signal: Handel begrüßt Märkte : Niedersachsen hält trotz Kritik an Weihnachtsmarkt-Vorgaben fest

Auch wenn der Städtetag Sturm läuft, bleibt Niedersachsen bei seinen strengen Weihnachtsmarkt-Regeln. Der Handelsverband lobt die grundsätzliche Genehmigung und spricht von einem "wichtigen Signal".

Schwerin | Ungeachtet der massiven Kritik des Niedersächsischen Städtetages (NST) an den Weihnachtsmarkt-Regeln hält das Land an seinen strengen 3G-Vorgaben fest. "Es gibt im Moment keinen Anlass, das nochmal anzufassen", betonte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Städtetag bezeichne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.