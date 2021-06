Wirrwarr um Corona-Verordnung : Niedersachsen lässt Bürger bei Corona-Regeln zu lang im Ungewissen

Immerhin zieht das Land überfällige Lockerungen vor. Kommunen und Bürger aber erfahren einmal mehr erst kurz vor Inkrafttreten der neuen Verordnung, was nun ab wann gilt. Ein Kommentar.

Schwerin | Eigentlich hatte die Landesregierung Besserung gelobt und wollte die neue Corona-Verordnung nicht mehr kurz vor knapp veröffentlichen. Zur Erinnerung: Beim letzten Mal kam das Land mit dem neuen Regelwerk am Sonntag um Punkt 19 Uhr um die Ecke – nur fünf Stunden vor Inkrafttreten am Montag, diverse Nachbesserungen in den Folgetagen inklusive. Vorzi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.