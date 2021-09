Glühwein unter 3G-Regeln : Niedersachsen will Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder zulassen

Corona hatte sie zuletzt unmöglich gemacht, aber in diesem Jahr sollen Weihnachtsmärkte wieder öffnen dürfen. So sehen die Pläne der Landesregierung aus.

Schwerin | Gute Nachrichten für alle Glühwein-Freunde: Das Land Niedersachsen will Weihnachtsmärkte in diesem Jahr grundsätzlich wieder zulassen, pocht aber auf die Einhaltung bestimmter Corona-Regeln. Das steht in einem Entwurf der Landesregierung, der unserer Redaktion vorliegt. 3G-Regel soll gelten, dafür keine Maskenpflicht Demnach soll sowohl auf Weih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.