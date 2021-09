Zum Tag der Staatsgründung : Nordkorea bereitet anscheinend größere Militärparade vor

Erst am Anfang des Jahres gab es in Pjöngjang eine Heerschau - gezeigt wurden neue Waffen. Nun soll es offenbar noch in dieser Woche eine weitere Parade geben.

Seoul | Nordkorea bereitet nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs möglicherweise eine neue Militärparade vor. Zusammen mit den USA beobachte Südkorea derzeit Vorbereitungen in Nordkorea für „große Veranstaltungen wie etwa eine Militärparade in Verbindung mit dessen internen Terminen“, teilte ein Sprecher des Generalstabs laut der nationalen Nachrich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.