Menschenrechtler : Nordkorea verschärft Kontrolle bei Hinrichtungen

Öffentliche Exekutionen von Menschen gehören noch immer zur Praxis in Nordkorea. Nun will das kommunistisch geführte Land diese Methode noch geheimer halten.

Seoul | Die Regierung im weithin abgeschotteten Nordkorea will einer Menschenrechtsgruppe zufolge durch eine striktere Kontrolle verhindern, dass Informationen über öffentliche Hinrichtungen weiter nach außen dringen. In Interviews mit 683 nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea in den vergangenen sechs Jahren sei es gelungen, Orte in Nordkorea zu lokali...

