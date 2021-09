Kim Jong Un : Nordkorea will wieder mit Seoul kommunizieren

Uncredited/KCNA via KNS via AP/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beschuldigt Südkorea, eine „Konfrontationshaltung“ zu haben. Doch will er die Kommunikation zum Nachbarn wiederaufnehmen.

Seoul | Nach wochenlanger Unterbrechung will Nordkorea die Kommunikationskanäle zu Südkorea wieder öffnen. Machthaber Kim Jong Un warf dem Nachbarland in einer Rede vor dem Parlament in Pjöngjang am Mittwoch vor, sich „sklavisch“ zu seinem Verbündeten USA zu verhalten und für den Stillstand in den innerkoreanischen Beziehungen verantwortlich zu sein. Es se...

