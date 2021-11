Migration über Belarus : Not an der EU-Außengrenze: Merkel telefoniert mit Lukaschenko

Seit der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos hat Kanzlerin Merkel nicht mehr mit dem belarussischen Machthaber gesprochen. Jetzt gab es ein 50-minutüges Telefonat – und weitere sollen folgen.

Berlin/Minsk | Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der immer größer werdenden Not von mehreren Tausend Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend in Berlin mit. Es sei bei dem Telefonat um "die schwierige Situatio...

