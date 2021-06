Nur ein Neunjähriger überlebt : Kanada: Mutmaßlicher Rassist tötet Familie mit seinem Auto

In Kanada fährt ein Auto auf einen Gehsteig und erfasst fünf Mitglieder einer Familie, nur ein Neunjähriger überlebt. Die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus.

Ontario | Nach einer Auto-Attacke mit vier getöteten Mitgliedern einer muslimischen Familie in Kanada spricht die Polizei von einem rassistischen Tatmotiv. "Die Ermittler gehen davon aus, dass dies ein vorsätzlicher Akt war und dass die Opfer wegen ihres islamischen Glaubens zum Ziel wurden", hieß es in einer Mitteilung der zuständigen Polizei in der Stadt Lond...

