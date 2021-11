Corona-Pandemie : Österreich beschließt Lockdown für Ungeimpfte

Seit Tagen ist davon die Rede, jetzt wird es Ernst: Ungeimpfte dürfen in Österreich ihr Zuhause nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Die Folge: Die Impfbereitschaft wächst deutlich.

Wien | Im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Betroffen sind etwa zwei Millionen...

