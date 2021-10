Regierungskrise : Österreichs Grüne gehen immer mehr auf Distanz zu Kurz

Der österreichische Kanzler hält trotz Ermittlungen gegen seine Person an seinem Amt fest. Seine Partei stützt ihn, doch der grüne Koalitionspartner macht Druck: Kurz sei „nicht mehr amtsfähig“.

Wien | In Österreich gehen die Grünen immer mehr auf Distanz zu Kanzler Sebastian Kurz. Eine Fortsetzung der Koalition mit der ÖVP sei angesichts der schweren Korruptionsvorwürfe gegen Kurz nur ohne ihn möglich. „Es ist ganz klar, dass so jemand nicht mehr amtsfähig ist“, sagte die grüne Fraktionschefin Sigrid Maurer in Wien. Die ÖVP sei nun aufgefordert,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.