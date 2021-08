Olympische Spiele in Tokio : Olympia-Athletin aus Belarus offenbar unter Polizeischutz

Nach kritischen Worten über die Sportfunktionäre ihres Landes soll die belarussische Olympia-Leichtathletin Kristina Timanowskaja unter dem Schutz der japanischen Polizei stehen.

Tokio | Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja wird nach Angaben des Belarussischen Olympischen Komitees nicht weiter an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Unabhängigen belarussische Medien zufolge soll die 24-Jährige nach kritischen Äußerungen über belarussische Sportfunktionäre in Tokio bereits zum Flughafen gebracht worden sein...

