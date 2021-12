Kampf gegen Covid-19 : Omikron: Virologin warnt vor überhöhten Booster-Erwartungen

In wenige Wochen dürfte die Coronavirus-Variante Omikron dominierend sein in Deutschland. Auffrischungsimpfungen werden empfohlen. Doch wie sehr schützt die dritte Impfung?

Frankfurt/Berlin | In Anbetracht der Omikron-Variante des Coronavirus warnt die Virologin Sandra Ciesek vor überhöhten Erwartungen an Booster-Impfungen. Auch eine Auffrischimpfung sei kein hundertprozentiger Schutz vor einer Infektion, sagte die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie des Universitätsklinikums Frankfurt in einer Videoschalte. Sie verwies ...

